بريطانيا: إلغاء الجزء الشمالي من مشروع HS2 للسكك الحديدية

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، الاثنين، إنه سيقوم بإلغاء الجزء الشمالي من مشروع HS2 للسكك الحديدية من مانشستر في مؤتمر المحافظين بلندن، على الرغم من رد الفعل الغاضب من هذا القرار.

ووفقًا لصحيفة الجارديان، فإن حزب المحافظين يخشى أن يؤدي هذا القرار إلى تقويض التزام الحزب بالارتقاء بشكل قاتل.

مخطط لالغاء المشروع

أضافت الصحيفة لم ينف رقم 10 داونينج ستريت التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني يخطط لإلغاء المشروع الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية وإعادة تخصيص بعض التمويل لمشاريع النقل عبر الشمال.

ومن المتوقع أن يعلن أن الخط فائق السرعة سينتهي في ضواحي لندن، مع توقف القطارات في أولد أوك كومون بدلًا من ستة أميال في يوستون، كما ان رقم 10 لا ينفي التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء يخطط للإعلان عن إلغاء مشروع بمليارات الجنيهات الاسترلينية في مؤتمر حزب المحافظين.

ومن المتوقع أن يعقد سوناك اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء في مانشستر للتوقيع رسميًا على الخطط.

وكشفت صحيفة الجارديان الأسبوع الماضي أن سوناك كان يخطط للإعلان عن سلسلة من التحسينات في مجال النقل، بما في ذلك ما يسمى بـ Northern Powerhouse Rail وتمويل إصلاح شبكة الطرق في بريطانيا عن طريق ملء الحفر، حيث يسعى للحد من التداعيات السياسية على مستقبل HS2.

وقال كبار المطلعين على صناعة السكك الحديدية إنه سيكون من "الجنون" إلغاء مخطط HS2 الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية، في حين أثارت مجموعات الأعمال تساؤلات حول التزام الحكومة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.

مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التكاليف قد ارتفعت بالفعل إلى ما يزيد عن 100 مليار جنيه إسترليني، على الرغم من أن مباراة ليدز قد تم إلغاؤها بالفعل، وفق الجارديان.