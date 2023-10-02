الأولوية للفئات الأولى بالرعاية في الجمهورية الجديدة

يتصدر ملف الرعاية والحماية الاجتماعية أولويات الجمهورية الجديدة لما له من دور كبير في تحقيق المستهدفات التنموية ورؤية مصر 2030، وتعمل الحكومة جاهدة على أن يظل هذا الملف على رأس أولويات الدولة، لتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم ودعمهم ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبات الاهتمام الأكبر في الجمهورية الجديدة.

الأطفال:

تولي الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي اهتمامًا خاصًا بالنشء في مراحلهم المبكرة، ضمن مستهدفات بناء الإنسان المصري، وجاء ذلك عن طريق عدة مبادرات يأتي على رأسها، منها حملة نوارة، والتي أطلقها المجلس القومي للأمومة والطفولة تحت شعار "حقها تعيش طفولتها وسنها"؛ لمناهضة زواج الأطفال في سن مبكرة، وتم إطلاق المبادرة في محافظة من محافظات، للتوعية بمخاطر عواقب زواج الأطفال، وإصدار قانون مواجهة التنمر رقم 189 لسنة 2020، حيث تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إضافة إلى حملة "أماني دوت كوم" لحماية الأطفال من العنف الذي يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الانترنت، بالتعاون مع اليونسيف، وتم تشكيل اللجنة برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة؛ للقضاء على ختان الإناث.

“المسنين”:

وفقًا للقانون توفر الدولة معاشات لكبار السن، بما يكفل لهم حياة كريمة، وإشراكهم في الحياة العامة، كما تشجع الدولة منظمات المجتمع المدني على المشاركة معها في هذا الصدد.

ذوو الهمم:

وأطلق الرئيس السيسى فى 2016 مبادرة "دمج.. تمكين.. مشاركة" لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة؛ للمساهمة فى زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المبانى الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم، من مدارس وجامعات وفرص عمل وخلافه.