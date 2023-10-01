"إرادة جيل" يرفض عودة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسى

أعلن محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أمين عام حزب إرادة جيل رفض الحزب بإجماع قياداته وأعضائه أى مطالبة بعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسى المصرى؛ لأن أيدى هذه الجماعة ومن ينتمى إليها فكريًا وتنظيميًا ملطخة بدماء الشهداء المصريين من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

المشهد السياسي

وقال "مطر" إن الشعب المصري يرفض مجرد ظهور تلك الجماعة الإرهابية فى المشهد السياسى والانتخابى؛ لأن الشعب لفظ هذه الجماعة للأبد، وأن أي محاولة لعودتهم هدفها خراب مصر وتدميرها كما حدث من قبل من حرق الكنائس وتدمير المساجد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وأن أحكام القضاء المصرى مليئة بالأحكام التى أدانت هذه الجماعة الإرهابية.

وأكد "مطر" أن الشعب المصرى واع وسيتصدى لأى محاولة لعودة الإخوان الإرهابية، لأن مصر نطفت من هذه الجماعة واستعادت هويتها ومكانتها على يد الرئيس السيسي.

تحالف الأحزاب المصرية

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم ٤٢ حزبًا سياسيًا رفضه أي دعوة أو محاولة لعودة جماعة الإخوان للمشهد السياسي والحزبي في مصر.

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادي، المتحدث الإعلامي باسم التحالف، إن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية برئاسة تيسير مطر، أمين عام التحالف وصف هذه المحاولات بأنها آثمة وجريمة في حق الشعب المصري الذي ثار على الجماعة في ٣٠ يونيو ودفع الثمن غاليًا من دماء أبنائه لاستعادة مصر من حكم دولة المرشد.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم التحالف أن جميع رؤساء الأحزاب أعضاء المجلس الرئاسي لتحالف وقيادات الأحزاب توعدوا من يحاول عودة جماعة الإخوان الإرهابية بردود صاعقة من الشعب المصري قبل أي جهات أخرى؛ لأن الشعب ذاق الآلام والمعاناة على أيدى هذه الجماعة الإرهابية، وأنه طوى هذه الصفحة للأبد ولن يسمح بفتحها مرة أخرى.