"حكاية وطن"| هل نجحت استراتيجية الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية خلال 9 سنوات؟

تعتبر الزيادة السكانية على رأس التحديات التي تواجهها الدولة، وتعمل الحكومة جاهدة للحد منها من أجل توفير حياة أفضل للأجيال القادمة، وقد سلط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء على هذا الملف خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" من خلال استعراض جهود الدولة ووزارة الصحة على وجه التحديد في هذا الملف، على مدار السنوات القليلة الماضية.

تجربة زواج السيدات في الفئة العمرية من "15-49 سنة" بلغ معدل الولادة لديهن 2.85 طفل لكل سيدة، وذلك خلال العام 2021، في حين كان المعدل 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، مما يعني أن الدولة خلال 7 سنوات حققت إنجازًا كبيرًا للحد من الزيادة.

عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وأستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، قال إنه خلال 29 عامًا استطاعت مصر توجيه أنظار العالم إلى المجهود الكبير الذي تبذله الدولة في ملف الزيادة السكانية.

ففي الخامس من سبتمبر 2023، تتجه أنظار العالم مرة أخرى إلى مصر مع انعقاد المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا الملف حظي باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار.

اختلفت المحافظات فيما بينها حول ارتفاع وانخفاض معدلات المواليد حيث تعتبر محافظات بورسعيد، الإسكندرية، دمياط، هي الأفضل من حيث انخفاض معدلات الإنجاب بواقع 1.84، 2.10، 2.13 طفل لكل سيدة على الترتيب، في حين شهدت محافظات مطروح، أسيوط، سوهاج ارتفاعًا في معدلات المواليد بواقع 4.38، 3.77، 3.68 طفل لكل سيدة على الترتيب.

وأكد مستشار وزير الصحة، أن المستوى التعليمي للسيدات كان له تأثيرًا واضحًا على معدلات الإنجاب أيضًا، فبداية من السيدات اللاتي أتممن التعليم الثانوي فأعلى نشهد انخفاضًا واضحًا في معدلات المواليد، بواقع 2.64 طفل لكل سيدة.

وترتفع معدلات الإنجاب لتقترب من حد الأربع أطفال للسيدة الواحدة، في السيدات اللاتي لم يتممن تعليمهم الابتدائي.

وأشار مستشار وزير الصحة والسكان، أن مشكلة الزيادة السكانية ورثناها من الجيل الذي سبقنا، والآن ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة لن تقوم الحكومة الحالية بتوريث هذا الملف للجيل الجديد، وهذا هو الأمر الذي تعمل الدولة على تنفيذه من خلال الاهتمام الكبير يبدو جليًا بمشاركة عدد كبير من دول العالم، وفرصة جيدة لطرح وتبادل وجهات النظر وعرض التجارب الدولية الناجحة، والحديث أيضًا عن تجربتنا المصرية.

وتابع، لاشك أن السنوات التسع الأخيرة شهدت تطورًا هامًا في ملف الزيادة السكانية بالمؤشرات، حيث ولد في العام 2014 أكثر من 2 مليون و700 ألف مولود، في حين أن العام 2022 شهد ولادة أقل من 2 مليون و200 ألف، بفارق أكثر من نص مليون مولود، نتيجة جهود جيش وزارة الصحة الذي يتابع السيدات ويطرق الأبواب لتوعية المتزوجات وحديثي الإنجاب بضرورة استخدام وسائل تنظيم الأسرة.