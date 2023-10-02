الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي: معهد ناصر سيتحول إلى مدينة طبية عالمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يمكن تنفيذ أي فكرة إلا بفهمها والإصرار عليها، مؤكدًا أن معهد ناصر الطبي سيتحول إلى مدينة طبية عالمية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، طالب بتطوير معهد ناصر، ولكن قولت له المعهد هيبقي مدينة طبية عالمية لخدمة المصريين مهما كانت التكلفة، معقبًا: "تطوير معهد ناصر أنا اللي هتصرف فيه وليس الحكومة".

وتابع: “كان فيه رجل أعمال فاضل جدًا في 2015، جه قالي عايز أعمل مشروع خيري ونفذ تصميماتها في أمريكا، وعايز الهيئة الهندسية تنفذه، قولتله وقتها إن الفكرة غير قابلة للنجاح، فقالي ليه؟ فقولتله “اللي بتطرحه ده غير قابل للنجاح أنت بتتكلم على مستشفى هتتكلف 20 مليار جنيه، وعدد الأسرة فيها فوق الألف سرير، وعايز على الأقل 4 مليار جنيه تكاليف تشغيل المستشفى”، فقالي أنا هكمل وعارف أن فيه ناس هيساعدوني بالتبرعات.

وأكمل الرئيس السيسي: "وقتها قالي أنا معايا حوالي مليار وشوية وده كان رقم كبير وقتها، قولتله ماشي، حد يقولي ليه تعمل كده، فأقوله ده أنا باخد الفكرة اللي غير قابلة للنجاح معاه وأعمل على نجاحها، وحط الفلوس وانشغل في حياته بعدها، والمستشفى دي لحد دلوقتي اتكلفت 6 مليار وهتوصل لـ 10 مليار غير التجهيزات.

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