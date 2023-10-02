موظفو الضرائب العقارية ينظمون مسيرة لدعم الرئيس السيسي

نظم موظفو الضرائب العقارية في محافظة الجيزة مسيرة شعبية، في منطقة الدقي لإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 / 2024، ومن المقرر أن ينضموا على مظاهرة أعضاء حزب مستقبل وطن، وعدد من الأهالي، حاملين لافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وطالبوه بالترشح، الأمر الذي دفع عدد من المواطنين للاحتشاد معهم وإطلاق الهتافات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.



بالإضافة إلى المسيرة الحاشدة التي نظمها التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعددًا ضخمًا من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص، لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، والتي سارت منذ قليل في طريقها لميدان الدقي.



الأمر الذي تفاعل معه المواطنون في الشارع بشكل كثيف جدًا، إذ بدء المواطنين في الانضمام عليهم بمسيرات حاشدة، من المقرر أن تسير من مديرية التربية والتعليم في الجيزة، وتصل إلى ميدان الدقي، في محافظة الجيزة.



وخرج المعلمين رافعين لافتات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في مسيرة كبيرة، ليعلنوا دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ويطلبون منه ترشيح نفسه وخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 /2024، مرددين هتافات: "معاك ياسيسي.. السيسي رئيسي.. كمل مشوارك ياريس".



المسيرة تنطلق من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وتنطلق مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وتستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين في أنحاء البلاد بأن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات، خاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتمامًا بالغًا من الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصري وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية لأقرانهم في سوق العمل.

تأتى المسيرة دعمًا للرئيس السيسى وفي إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار، والذي كان على قدر المسئولية يوم أن طالبه الشعب بالترشيح لرئاسة مصر وقيادتها، رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.

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