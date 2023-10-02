الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى الملائكة الحرّاس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية، اليوم الإثنين، بذكرى الملائكة الحرّاس.

وألقت الكنيسة بهذه المناسبة، عظة احتفالية قالت فيها: “كن دائمًا وفيًّا في الأمور الصغيرة، لأنّ قوّتنا تكمن فيها. عند الرب، لا شيء صغير. لا يرى شيئًا ينقص. بالنسبة إليه، كلّ الأشياء لا متناهية. مارس الإخلاص في أصغر الأمور، ليس لفضائلها الخاصّة، بل من أجل ذلك الشيء الكبير الذي هو مشيئة الله والتي أنا شخصيًّا أحترمها كثيرًا”.

علينا التخلّي بعزم عن كلّ رغبة في تأمّل ثمرة عملنا

وتابعت: “لا تبحث عن الأعمال المذهلة.. علينا التخلّي بعزم عن كلّ رغبة في تأمّل ثمرة عملنا، والقيام بما نستطيع عمله فقط، بأفضل طريقة ممكنة، وترك الباقي بين يديّ الله. فالمهمّ هو هبة كلّ منا، ونسبة الحبّ التي تضعها في كلّ أعمالك”.

وأضافت: “لا تسمح لنفسك أن تُحبط أمام الفشل، في حين تكون قد بذلت قصارى جهودك. ارفض المجد أيضًا عندما تنجح. قدّم كلّ شيء لله مع الشكر العميق. إن شعرت بالإحباط، فهذا دليل غرور يظهر كم تؤمن بقدرتك الخاصّة. لا تكترث كثيرًا لما يفكّر فيه الناس. كن متواضعًا ولن يزعجك أيّ شيء. لقد ربطني الله حيث أنا؛ وهو وحده سيفكّ قيودي”.

من ناحية أخرى، احتفلت كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، بختام الأنشطة الصيفية لعام 2023، تحت رعاية وحضور الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة.

شارك أيضًا، الأب بطرس صبره الكرملي، والشماس ميلاد، حيث تضمن الحفل الختامي الفقرات التالية: “الترانيم الروحية، العروض المسرحية الهادفة، الأوقات الترفيهية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين، والخريجين”.

 وقدم الأب بطرس كلمة لأبناء وبنات المرحلتين الإعدادية، والثانوية حول "التسامح والغفران"، كما تمنى الأب الراعي التوفيق، والنجاح لجميع الخريجين، مقدمًا الشكر للقائمين على حفل ختام الأنشطة الصيفية.

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