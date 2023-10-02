رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات القداس الإلهي لرعية ميانمار

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي لرعية ميانمار وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

عظة عن التوازن بين الحياة العملية والروحية

تحدث رئيس الأساقفة في بداية عظته عن التوازن بين الحياة العملية والروحية، مثلما فعلت مريم ومرثا بالكتاب المقدس، حيث كانت مارثا مهتمة بالأشياء العملية بينما مريم كانت مهتمة أن تكون بجانب السيد المسيح لتتعلم منه.

وأضاف رئيس الأساقفة، نحن نحكم على مريم لأنها لم تهتم بأمور البيت، لكنها قدمت نفسها للمسيح وغسلت رجليه بطيب غالي الثمن، فهي أرادت أن تكون قريبة للمسيح.

واستكمل رئيس الأساقفة، المسيح هو محور الحياة، إذ يعطينا سلام داخلى يملأ حياتنا وحينها ندرك إننا لا نقدر على كل شئ بطاقتنا وإنما بيد الله، موضحًا: إذا كنا نحمل أعباء الحياة على أكتافنا وجب علينا أيضًا الاتكال على الله لأنه يسندنا ويرعانا فى الطريق.

نحتاج أن نستمع ونفتح قلوبنا وعيوننا لرسائل المسيح

واختتم رئيس الأساقفة عظته، قائلًا نحتاج أن نستمع ونفتح قلوبنا وعيوننا لرسائل المسيح، من أجل ان يملئنا المسيح بروحه ويقودنا.

كما احتفلت ايضا المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ببداية العام الدارسي الجديد، حيث نظمت حفلا لاستقبال طلابها من مختلف المراحل التعليمية، بحضور مجموعة من القيادات من وزارة التربية والتعليم.

من جانبه اصطحب مجدي أبو السعد مدير المدرسة القيادات التعليمية في جولة لحضور طابور الصباح حيث شارك الطلاب وهيئة العاملين بالمدرسة في أداء تحية العلم وترديد السلام الوطني والإذاعة المدرسية، والتي تحدثت عن انتصارات أكتوبر المجيدة.

كما اصطحب مجدي أبو السعد الضيوف في جولة للفصول الدراسية، و اطمئنت القيادات على نسب الحضور، بالإضافة لتفقدهم قاعات رياض الأطفال وحضور بعض الحصص الدراسية.

واختتم محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية زيارته بكلمة شكر وتقدير لإدارة المدرسة والعاملين، متمنيًا لكل الطلاب وافر النجاح والتفوق في دراستهم، وأن يعم الرخاء والسلام على مصر الحبيبة.