الكنيسة الأسقفية تستضيف لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر

التقت لجنة إعلام مجلس كنائس مصر والأمين العام بعدد من أعضاء لجان المجلس، وجاء اللقاء بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك مجموعة متميزة من الممثلين للجان المجلس المختلفة مع أعضاء لجنة الإعلام.

وذلك بحضور القس رفعت فكري، والأب رفيق جريش، والدكتور القس بهيج رمزي، والدكتور ماجد يني، والأستاذة ريما سيقلي في ضيافة القس يشوع يعقوب الأمين العام للمجلس.

نتائج اللقاء

أثمر اللقاء عن نتائج مفيدة حيث تشارك الحاضرون بالمهام المختلفة التي تقوم بها كل لجنة وانتظاراتهم من لجنة الإعلام لتعضيد جهودهم والإعلان عن فعالياتهم المتنوعة.

وطالب رئيس لجنة الإعلام الحضور بأن يكون لكل لجنة مندوب دائم للتواصل المستمر مع اللجنة لتحقيق النتائج المرجوة.

الكنيسة الأسقفية تحتفل بتخرج شباب ورش الحرف

في سياق آخر، احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بتخرج شباب ورش الحرف المختلفة من مركز دريم التابع للكنيسة الأسقفية بمنطقة الرأس السودا، وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس بميدان المنشية بالإسكندرية والقس مينا حلمي راعي الكنيسة الأسقفية بالراس السوداء وأعضاء كل من جمعية بساط الخير والمنشية البحرية.

افتُتح اليوم بالسلام الجمهوري وفقرة من الغناء لفريق الموسيقى العربية وتوزيع الشهادات لخريجي الورش الحرفية والتي تضمنت ورشة الخياطة، الحلاقة للرجال، مهارات الكوافير للنساء، إصلاح الهواتف المحمولة، التصوير وصناعة الأفلام، والتجميل، التسويق الالكترونى، السوشيال ميديا، ودراسة الجدوى .

وألقي عميد كاتدرائية القديس مرقس كلمة مهنئًا الشباب، قائلًا سعيد بتحقيق أحلامكم اليوم من خلال فترة تدريب طويلة قضيتوها في التعلم، فالحلم لا يتحقق إلا بتحقيق الرؤية، حيث اتخذتم خطوات عملية نجاه مستقبلكم.

وقال إيهاب زكريا عطالله عضو مجلس الشيوخ عن دائرة المنتزه، احتفال اليوم هو بذرة تنمية حقيقية مستدامة، فمن خلال أدوات بسيطة وتدريب مكثف استطعنا أن نرى هذه القدرات لدى الشباب.

وأضاف النائب عطالله، هدفنا هو تنمية المجتمع بكل أطيافه، فهى قضيتنا التى يرغب بها دائمًا الرئيس عيد الفتاح السيسي.