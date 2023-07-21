الكنيسة القبطية تبرز الطوائف الخمس المكونة لمجلس الكنائس

أطلق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشرة تعريفية حول مجلس كنائس مصر.

وقال خلالها إنه فى يوم 18 فبراير 2013م، ومن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفى حضور رؤساء الكنائس المصرية، أعلن تأسيس مجلس كنائس مصر، كما أُعلن عن أهدافه، وطبيعته، وأعضائه، ويلاحظ أن هذا تم في الشهور الأولى لبابوية قداسة البابا تواضروس الثاني، وإن كانت اللجنة التأسيسية للمجلس بدأت عملها قبل ذلك بنحو عامين، وذلك بمباركة ودعم مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، بالطبع هذا كشف عن الروح المسكونية الجميلة لقداسة البابا تواضروس الثاني.

وعن عضوية المجلس قال إنه يضم المجلس في تأسيسه العائلات والكنائس الخمس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الطائفة الإنجيلية (الكنائس الإنجيلية)، والكنيسة الكاثوليكية (وعددها في مصر سبع كنائس وهي: الأقباط، السريان، الروم، اللاتين، الكلدان، الأرمن، الموارنة)، كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، الكنيسة الأسقفية بمصر.

ولكل كنيسة كبيرة كانت أو صغيرة فرصة متساوية فى التصويت، عند الاقتراع لاتخاذ قرار، بينما الكنائس الأعضاء في هذا المجلس، هى كنائس مستقلة في ذاتها، وفي نظامها، وفى عقائدها.

هذا و يلعب مجلس كنائس مصر، الذى جرى إنشاؤه قبل ١٠ سنوات، دورًا رئيسيًا فى التقريب ولم شمل الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها وأفكارها وتوجهاتها، بما يضمن تحقيق مصلحة الأقباط ووأد الفتن والتأليف بين القلوب.

وقال الأب يشوع يعقوب، أمين عام المجلس، والعميد المُساعد لكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، إن الهدف من إنشاء المجلس ليس تذويب العقائد ولا الانتصار لصالح عقيدة على حساب الأخرى، ولكن إيجاد مساحة للحوار والتقريب بين وجهات النظر بين القيادات الكنسية.

وأضاف لـ«الدستور»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استهل عهده بالتأكيد على مبادئ المواطنة الحقيقية من خلال حرصه على مشاركة الأقباط أفراحهم وأحزانهم وزيارة كنائسهم والحديث معهم حديث الأب مع أبنائه.

وأشار إلى أن أكبر عدو للأقباط هو عدم الوعى، محذرًا من خطورة نشر الشائعات، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، وصنع الفتنة فى سبيل الحصول على تفاعل.