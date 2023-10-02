الدوري والكأس والسوبرليج.. مباريات الأهلي في أكتوبر

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من التحديات الصعبة والقوية، خلال شهر أكتوبر سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وتمنى جماهير المارد الأحمر، أن يسير الفريق على نفس خطى الموسم الماضي، في حصد البطولات الواحدة تلو الأخرى بلا توقف، مهما كانت الصعوبات أو العقبات، التي ستواجه الأهلي.

وتعتمد الجماهير في ذلك على الصفقات الجديدة التي إبرامها مسئولو القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، مثل إمام عاشور، لاعب خط وسط نادي الزمالك السابق، والعائد من تجربة احترافية قصيرة في نادي ميتلاند الدنماركي، حيث استطاع اللاعب تقديم أوراق اعتماده سريعا لدى الجماهير، وهو ما جعل مارسيل كولر المدير الفني، يعتمد عليها بشكل الأساسي في التشكيل وأصبح عنصر لا غنى عنه.

وهناك أيضا المغربي رضا سليم، القادم من الجيش الملكي، بينما لا يزال الفرنسي أنتونى موديست، الذي انضم للأهلي في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني، يتلامس الطريق لإثبات ذاته.

ويرصد لكم الـ«الدستور» في السطور التالية مواعيد مباريات الأهلي خلال أكتوبر 2023

الأربعاء 4/10/2023

الأهلي & إنبي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

المباراة المؤجلة من دور نصف النهائي ببطولة كأس مصر نسخة (2022/2023) الماضية.

الأحد 8/10/2023

الأهلي & الإسماعيلي .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

الجمعة 20/10/2023

سيمبا التنزاني & الأهلي .. (الملعب الوطني بالدار السلام)

ذهاب ربع نهائي بطولة السوبرليج (الدوري الإفريقي)، في نسخته الأولى.

الثلاثاء 24/10/2023

الأهلي & سيمبا التنزاني .. ( ستاد القاهرة الدولي)

إياب ربع نهائي بطولة السوبر ليج ( الدوري الإفريقي).

وتعد البطولة هي الأولى تاريخيا، التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد تمكن من خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، على حساب سان جورج الإثيوبي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا 7/0.