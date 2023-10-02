أحمد عز يبدأ تصوير "فرقة الموت" بصحبة منة شلبي ومحمود حميدة

بدأ الفنان أحمد عز تصوير أولى مشاهد فيلمه السينمائي الجديد “فرقة الموت” صباح اليوم الإثنين.

وجمعت المشاهد الأولى من الفيلم بين أحمد عز ومنة شلبي ومحمود حميدة داخل اللوكيشن الخاص بالعمل تحت قيادة المخرج أحمد علاء الديب.

فيلم "فرقة الموت" من المنتظر عرضه فى موسم صيف 2024 السينمائي، وهو من بطولة أحمد عز ومنة شلبي ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وخالد كمال وعصام عمر ورشدي الشامي وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي وتدور أحداثه عن قصة حقيقية حصلت فى صعيد مصر وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

فيلم فرقة الموت من المقرر تصويره في أحد محافظات الصعيد، حيث تم الاستقرار على تصويره بين القاهرة وإحدى مدن الصعيد، كما استقر المخرج أحمد علاء الديب على الاستعانة بفريق أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك.

قصة فيلم فرقة الموت

وتعود قصة فيلم “فرقة الموت” إلى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

أبطال فيلم فرقة الموت

فيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب - شركة "Sea-Cinema"، وتأليف صلاح الجهيني.