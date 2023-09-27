الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد عز يبدأ تصوير "فرقة الموت" ويؤجل "ولاد رزق 3"

احمد عز
احمد عز

انتهى الفنان أحمد عز من كافة تحضيرات الفيلم السينمائي الجديد “فرقة الموت”، والذي يشاركه فيه البطولة النجمة منة شلبي. 

ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم منتصف شهر أكتوبر المقبل بأولى مشاهد أحمد عز في أحد محافظات الصعيد، حيث تم الاستقرار على تصوير الفيلم بين القاهرة وإحدى مدن الصعيد، كما استقر المخرج أحمد علاء الديب على الاستعانة بفريق اجنبي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك. 

قصة فيلم فرقة الموت

وتعود قصة فيلم “فرقة الموت” إلى فترة الأربعينيات، وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة، من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

فيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين ومن اخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب - شركة "Sea-Cinema"، وتأليف صلاح الجهيني

فيلم ولاد رزق 3

على جانب آخر قرر أحمد عز تأجيل تصوير دوره في  الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق 3" لحين الانتهاء من تصوير فيلم الموت خاصة وأنه يقدم شخصيتين مختلفين في كل عمل ويرغب في التركيز في كل شخصية على حدة.

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق النجوم عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين للجزء الثالث، من إخراج طارق العريان، والفيلم في مرحلة الكتابة حالياً ويكتبه صلاح الجهينى.

وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب

فى سياق آخر، قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنان أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ45، المقرر إقامتها في الفترة من 15-24 نوفمبر المقبل، تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية التي بدأت منذ نهاية التسعينيات.

أحمد عز الفنان أحمد عز فيلم فرقة الموت فيلم ولاد رزق 3 اخبار أحمد عز

مواد متعلقة

أحمد عز ينتهى من تحضيرات "فرقة الموت".. وجيهان الشماشرجى أحدث المنضمين

"التصوير فى أكتوبر".. تفاصيل اكتمال طاقم عمل فيلم "فرقة الموت" لـ أحمد عز

سبتمبر.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه الجديد "لعبة الموت"

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته