أحمد عز يبدأ تصوير "فرقة الموت" ويؤجل "ولاد رزق 3"

انتهى الفنان أحمد عز من كافة تحضيرات الفيلم السينمائي الجديد “فرقة الموت”، والذي يشاركه فيه البطولة النجمة منة شلبي.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم منتصف شهر أكتوبر المقبل بأولى مشاهد أحمد عز في أحد محافظات الصعيد، حيث تم الاستقرار على تصوير الفيلم بين القاهرة وإحدى مدن الصعيد، كما استقر المخرج أحمد علاء الديب على الاستعانة بفريق اجنبي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك.

قصة فيلم فرقة الموت

وتعود قصة فيلم “فرقة الموت” إلى فترة الأربعينيات، وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة، من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

فيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين ومن اخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب - شركة "Sea-Cinema"، وتأليف صلاح الجهيني

فيلم ولاد رزق 3

على جانب آخر قرر أحمد عز تأجيل تصوير دوره في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق 3" لحين الانتهاء من تصوير فيلم الموت خاصة وأنه يقدم شخصيتين مختلفين في كل عمل ويرغب في التركيز في كل شخصية على حدة.

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق النجوم عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين للجزء الثالث، من إخراج طارق العريان، والفيلم في مرحلة الكتابة حالياً ويكتبه صلاح الجهينى.

وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب

فى سياق آخر، قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنان أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ45، المقرر إقامتها في الفترة من 15-24 نوفمبر المقبل، تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية التي بدأت منذ نهاية التسعينيات.