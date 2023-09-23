أحمد عز ينتهى من تحضيرات "فرقة الموت".. وجيهان الشماشرجى أحدث المنضمين

يستعد الفنان أحمد عز لتصوير أحدث أعماله الفنية “فرقة الموت”، والذي يجسد خلاله دور ضابط شرطة صعيدي بفترة الأربعينيات، ويمتزج العمل بالإثارة والتشويق والكوميديا، ومن المقرر تصويره خلال مطلع الشهر المقبل.

وانتهى “عز” من تحضيرات الفيلم بالكامل، واستقر المخرج أحمد علاء على أبطال العمل الذين انضمت إليهم مؤخرًا الفنانة هناء الشماشرجي، بالإضافة إلى معاينته لأماكن التصوير التي تستدعي ديكورا مخصصا لفترة الأربعينيات وما بعدها.

الفيلم من إخراج أحمد علاء، وتمضى الشركة المنتجة حالياً في التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى العمل وأبرزهم بيومى فؤاد وعصام عمر ورشدى الشامى وخالد كمال وآخرون.

وتعود قصة فيلم “فرقة الموت” إلى فترة الأربعينيات، وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة، من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

فى سياق آخر، قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنان أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ45، المقرر إقامتها في الفترة من 15-24 نوفمبر المقبل، تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية التي بدأت منذ نهاية التسعينيات.

وينتظر أحمد عز بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق 3" مع النجوم عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين للجزء الثالث، من إخراج طارق العريان، والفيلم في مرحلة الكتابة حالياً ويكتبه صلاح الجهينى.

وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب.