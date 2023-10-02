أيمن طاهر: وافقت على تدريب حراس 2005 لإظهار حراس جدد للكرة المصرية

قال أيمن طاهر مدرب حراس منتخب مصر مواليد 2005 والذي تم الإعلان اليوم من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، مع جهاز فني بقيادة وائل رياض كمدير فني ومعاونة علاء عبده كمدرب عام، أنه سعيد بالعمل مع المنتخب الوطني.

تحدي طاهر

وقال أيمن طاهر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الحمدلله أنا مدرب حراس منذ 25 عام ولي خبرات كبيرة، وقمت بتمرين جميع حراس الكرة المصرية الوقت الحالي، واكتسبت خبرات كبيرة سواء مع منتخب مصر الأول رغم أن المدة قليلة، بجانب أيضًا نادي الزمالك الذي عشت لسنوات معه، لذلك وافقت على تدريب منتخب 2005، من أجل وجود تحدي جديد، وخلق دوافع جديدة.

وأضاف أيمن طاهر مدرب حراس منتخب المنتخب فى تصريحات مع إبراهيم فايق:" ان شاء الله قادرين على تحقيق النجاح مع منتخب مصر مواليد 2005، وأنا تحدثت مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة حول أهدافي في أن يكون هناك جيل جديد لحراس مرمي مصر، ولدينا جيل قوي قادم.

وتابع:" كان لدي اعتراض فى وقت سابق من سنوات على وجود حراس أجانب فى الدوري وعندما تم منعه ظهر حراس مميزين فى مصر، المنتخب الأولمبي الأن لديه حراس مميزين مثل حمزة وعلى الجابري وأكثر من حارس مميز، لذلك لابد فى 2005 يكون هناك أيضًا حراس مميزين قادرين على الاستمرار فى الكرة المصرية مع أكبر الأندية.

إعلان التشكيل

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخب مصر مواليد 2005، وجاء على النحو التالي :

وائل رياض: مديرا فنيا

علاء عبده: مدربا عاما

أيمن طاهر: مدربا لحراس مرمى

عادل محفوظ: مديرا إداريا.

كما قرر المجلس تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، وجاء كالتالي:

أحمد الكأس: مديرا فنيا

عادل مصطفى: مدربا عاما

أحمد فوزي: مدربا لحراس مرمى