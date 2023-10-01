"الدستور" يكشف عن تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين

يكشف "الدستور" عن تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين 2005 و2007 و2008 التى ينوى مجلس إدارة اتحاد الكرة الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستقر مجلس الجبلاية في اجتماعه الأخير على الترشيحات التالية لهذه المنتخبات بالنسبة لمنتخب 2005، حيث تم الاستقرار على تعيين روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على أن يتولى المهمة بشكل رسمي عقب انتهاء الأولمبياد ويساعده وائل رياض مدربا عاما.

ووافق روجير ميكالي مع مجلس الجبلاية على تدريب منتخب 2005 بعد الموافقة على زيادة راتبه من 55 ألف دولار إلى 65 ألف دولار.

منتخب 2005 يخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2028

وجاء قرار مجلس الجبلاية على اختيار ميكالي بسبب أن منتخب 2005 سيخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2028 ونجح ميكالي مع المنتخب الأولمبي في الوصول لأولمبياد 2024 بباريس.

كما رشح مجلس الجبلاية محمد شوقى المدرب العام السابق لمنتخب مصر لتولي منصب المدير الفني لمنتخب 2007 ومعه عادل مصطفي لاعب الأهلي السابق مدربا عاما أما بالنسبة لمنتخب 2008 وتصب الترشيحات في مصلحة أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق.

وضمن أحمد فوزي حارس مرمي الأهلي السابق تولى منصب مدرب حراس مرمي في أحد المنتخبات الثلاثة 2005 أو 2007 أو 2008 بعد موافقة المجلس بالإجماع على تواجده

ومن ناحية اخرى أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن الجوائز المالية للفرق المشاركة فى السوبر المصري المقرر اقامته في الإمارات في شهر ديسمبر المقبل.

ويحصل بطل السوبر المصري على 250 الف دولار ووصيفه على 125 الف دولار والمركز الثالث على 75 الف دولار والمركز الرابع على 50 الف دولار.

ويشارك في السوبر 4 فرق ضمن منها 3 فرق التواجد في السوبر الأهلي بصفته بطلا للدوري الموسم الماضى وبيراميدز باعتباره وصيف الدوري وسيراميكا لحصوله على كأس الرابطة ومتبقى فريق واحد سيكون ما بين إنبي وفيوتشر وفى حال فوز إنبي على الأهلي فى الدور قبل النهائى لكأس مصر سيكون هو الفريق الرابع المشارك في السوبر أما فى حال خسارته يشارك فيوتشر بدلا منه بسبب ترتيبه في جدول الدوري الموسم الماضي.