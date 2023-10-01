الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" يكشف عن تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

يكشف "الدستور" عن تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين 2005 و2007 و2008 التى ينوى مجلس إدارة اتحاد الكرة الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستقر مجلس الجبلاية في اجتماعه الأخير على الترشيحات التالية لهذه المنتخبات بالنسبة لمنتخب 2005، حيث تم الاستقرار على تعيين روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على أن يتولى المهمة بشكل رسمي عقب انتهاء الأولمبياد ويساعده وائل رياض مدربا عاما.

ووافق روجير ميكالي مع مجلس الجبلاية على تدريب منتخب 2005 بعد الموافقة على زيادة راتبه من 55 ألف دولار إلى 65 ألف دولار. 

منتخب 2005 يخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2028

وجاء قرار مجلس الجبلاية على اختيار ميكالي بسبب أن منتخب 2005 سيخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2028 ونجح ميكالي مع المنتخب الأولمبي  في الوصول لأولمبياد 2024 بباريس.

كما رشح مجلس الجبلاية محمد شوقى المدرب العام السابق لمنتخب مصر لتولي منصب المدير الفني لمنتخب 2007 ومعه عادل مصطفي لاعب الأهلي السابق مدربا عاما أما بالنسبة لمنتخب 2008 وتصب الترشيحات في مصلحة أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق.

وضمن أحمد فوزي حارس مرمي الأهلي السابق تولى منصب مدرب حراس مرمي في أحد المنتخبات الثلاثة 2005 أو 2007 أو 2008 بعد موافقة المجلس بالإجماع على تواجده 

ومن ناحية اخرى أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن الجوائز المالية للفرق المشاركة فى السوبر المصري المقرر اقامته في الإمارات في شهر ديسمبر المقبل.

ويحصل بطل السوبر المصري على 250 الف دولار ووصيفه على 125  الف دولار والمركز الثالث على  75 الف دولار  والمركز الرابع على 50 الف دولار.

ويشارك في السوبر 4 فرق ضمن منها 3 فرق التواجد في السوبر  الأهلي بصفته بطلا للدوري الموسم الماضى وبيراميدز باعتباره وصيف الدوري وسيراميكا لحصوله على كأس الرابطة ومتبقى فريق واحد سيكون ما بين إنبي وفيوتشر وفى حال فوز إنبي على الأهلي فى الدور قبل النهائى لكأس مصر سيكون هو الفريق الرابع المشارك في السوبر أما فى حال خسارته يشارك فيوتشر بدلا منه بسبب ترتيبه في جدول الدوري الموسم الماضي.

مجلس إدارة اتحاد الكرة أحمد الكاس أعلن البرازيلي ميكالى محمد شوقي مدرب عادل مصطفي لاعب أحمد فوزي

الأكثر قراءة

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

عاجل| الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

جدول زيادة المعاشات 2023 وموعد صرف المنحة الاستثنائية وقيمتها

أهالى الأزبكية يستكملون تحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة

حركة النيابة العامة 2024.. تعرف عليها في العام القضائي الجديد

الرئيس السيسى يسأل كامل الوزير عن سرقات خطوط السكة الحديد فى 2011

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية