موعد قرعة الدور التمهيدي لكأس مصر الجديد 2023-2024

كشف اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، عن موعد قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر موسم 2023/2024.

وتُوج النادي الأهلي بطلًا لآخر نسخة لبطولة كأس مصر موسم 2021/ 2022، بفوزه على نظيره بيراميدز في النهائي.

أما نسخة الموسم الماضي لبطولة كأس مصر موسم 2022/2023، فما زالت قائمة، حيث يلعب الأهلي ضد إنبي يوم الأربعاء 4 أكتوبر، فيما يصطدم الزمالك بنظيره بيراميدز خلال شهر نوفمبر المقبل، في دور نصف النهائي.

وأرسل اتحاد الكرة إخطارًا لأندية القسم الثاني (ب)، الثالث، والرابع، يفيد بإجراء مراسم قرعة الدرو التمهيدي لبطولة كأس مصر الموسم الجديد 2023/2024، يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر.

وتُجرى مراسم القرعة بمقر اتحاد الكرة المصري بالجزيرة، في تمام الثانية عشر ظهرًا، بتواجد ممثلي الأندية المشاركة.

وتُشارك عدة فرق بارزة في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر، مثل الترسانة، منتخب السويس، المنيا، الإنتاج الحربي، إيسترن كومباني، المنصورة.

ويتأهل 8 فرق فقط من الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر، من أجل مواجهة فرق دوري المحترفين البالغ عددهم 20 فريقًا، حيث تُجرى قرعة أخرى، من أجل تأهل 14 فريقًا، للمشاركة في دور الـ 32 مع فرق الدوري الممتاز لكرة القدم.