الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. أزمة مرتقبة بين الأهلي ومنتخب مصر بعد تحديد ودية الجزائر

الاهلي
الاهلي

كشف الاتحاد الجزائري عن مواجهة منتخب مصر وديًا 16 أكتوبر المقبل في الإمارات، خلال التوقف الدولي.

وقد يواجه الأهلي أزمة جديدة بخصوص لاعبيه الدوليين مع منتخب مصر جديد بعد التي حدثت في التوقف الدولي الماضي.

ويلعب الأهلي مع سيمبا التنزاني في تنزانيا يوم 20 أكتوبر بمستهل مشواره في بطولة الدوري الإفريقي.

وهنا ستأتي المشكلة مثلما حدث في التوقف الدولي بعدما شارك لاعبي الأهلي أمام إثيوبيا وغابوا في لقاء تونس الذي خسره الفراعنة ليسافر لاعبي الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة في السعودية بالسوبر الإفريقي.

ونشر الاتحاد الجزائري بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن خلاله أن المنتخب الأول لـ "محاربي الصحراء"، سيواجه المنتخب المصري يوم الاثنين 16 أكتوبر في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 

ويلعب منتخب الجزائر ضد نظيره الرأس الأخضر يوم الخميس 12 أكتوبر على ملعب الشهيد الحملاوي في قسنطينة، ذلك قبل مواجهة منتخب مصر.

 وتُقام فترة التوقف الدولية المقبلة خلال شهر أكتوبر 2023 بين يومي 9 إلى 17.

ويستهل نادي الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لبطولة الدوري، بمواجهة المصري البورسعيدي، غدًا الثلاثاء.

 

منتخب مصر الإمارات الاهلى التوقف الدولي الاتحاد الجزائري

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