التعليق الأول من وائل رياض بعد تدريب منتخب مصر لمواليد 2005

أبدى وائل رياض شيتوس، سعادته الكبيرة بتولي تدريب منتخب مصر لمواليد 2005، مؤكدًا أنه سيعمل خلال الفترة القادمة مع جهازه المعاون، عن انتقاء عدد كبير من العناصر المميزة في المراحل السنية المختلفة لاختيار عناصر منتخب مصر لمواليد 2005.

وسيعمل على خوض عدد من المباريات الودية فور اختيار عناصر المنتخب لثقلهم قبل خوض أي مباريات رسمية.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قد قرر تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر مواليد 2005 و2008.

تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبى مصر مواليد 2005 و2008

أعلن جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر مواليد 2005 و2008.

وجاء تشكيل المنتخبين على النحو التالي:

1- تعيين وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب مصر مواليد 2005.

ويعاونه في المهمة الجديدة، كل من: علاء عبده مدربًا عامًا، أيمن طاهر مدربًا لحراس مرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.

2- تعيين أحمد الكأس مديرًا فنيًا لمنتخب مصر مواليد 2008.

ويعاونه في المهمة الجديدة، كل من: عادل مصطفى مدربًا عامًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس مرمى.

ضم إمام عاشور فى منتخب مصر الأول

بينما استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على ضم إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك القرار، بعد تألق إمام عاشور مع الأهلي، وظهوره بشكل مميز.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين قويتين أمام زامبيا والجزائر، وذلك في تصفيات كأس العالم وبطولة الأمم الإفريقية، المُقرر إقامتها في شهر يناير المقبل.