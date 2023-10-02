الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"سلامة الغذاء" تضبط طن رنجة فاسدة بالغربية

رنجة فاسدة
رنجة فاسدة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و600 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وعلى الفور قامت اللجان التفتيشية بتحرير محاضر بالنيابة بالوقائع المرصودة والمخالفات، وتم التحفظ على المنتجات واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتعلقة بسلامة الغذاء وتكفل بدورها تحقيق أهداف الهيئة فيما يخص الأغذية والأماكن الخاصة بها وإعدام ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير، وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة وغير صالح للاستخدام الآدمي.

 

المحافظ  يشدد على متابعة كل المنشآت الغذائية المخالفة واتخاذ كل الإجراءات التصحيحية للمخالفات 

وفي السياق، شدد المحافظ على متابعة كل المنشآت الغذائية المخالفة واتخاذ كل الإجراءات التصحيحية للمخالفات التي تم رصدها، وفي حال تكرارها أثناء مراحل التفتيش التالية يتخذ على الفور الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون المتبع.

وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الحملات التفتيشية نتج عنها ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و600 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

 

الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك

كما أشارت المهندسة حنان عامر إلي أن الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء أمن.

وتهيب محافظة الغربية برئاسة طارق رحمي المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب "٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤" أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).

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