الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعاينة: السرعة الزائدة وراء حادث ميكروباص التجمع

اسعاف
اسعاف

كشفت المعاينة التي أجرتها النيابة العامة بالقاهرة الجديدة حول حادث انقلاب ميكروباص التجمع، عن أن الحادث نتج عن اصطدام الميكروباص ثم انقلابه أعلى الكوبرى الجديد للقادم من الدائرى اتجاه العادي، وذلك بسبب السرعة الزائدة والتى أسفرت عن اختلال عجلة القيادة ونتج عنها وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى.

 

تفاصيل مصرع 4 أطفال وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة 

وأوضحت المعاينة، أن الميكروباص تهشم بالكامل وتم التحفظ على السائق ليتم التحقيق معه حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، وانتقل رجال النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة حول الحادث، وتم التصريح بدفن جثث المتوفين، ويتم الاستماع لأقوال المصابين وشهود العيان بمحيط الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق فى التجمع، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

النيابة العامة القاهرة الجديدة انقلاب ميكروباص التجمع عمليات النجدة

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