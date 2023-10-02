"عبدالغفار" يكشف نتائج المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل تضمنت تغطية أكثر من 6 ملايين مواطن، وتقديم أكثر من 28 مليون خدمة صحية، بإجمالي تكلفة 51.2 مليار جنيه.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن مؤشرات منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية حتى سبتمبر 2023، والتي شملت 139 منشأة مسجلة ومعتمدة، و73 وحدة ومركزًا معتمدًا، و13 مستشفى معتمدًا، مشيرًا إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى خضراء أصبح معتمدًا دوليًا.

ولفت إلى وصول إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة لـ28.2 مليون خدمة، وعدد العمليات الجراحية لـ421.7 عملية، وخدمات طب الأسرة لـ14.5 مليون خدمة، منها 94 ألفًا و346 عملية متقدمة.