الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"عبدالغفار": تخصيص تريليون جنيه للقطاع الصحى فى الفترة من 2014 حتى 2023

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه تم تخصيص تريليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، في الفترة من 2014 إلى 2023، لصالح القطاع الصحي.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن جائحة كورونا كانت تحديا كبير أصاب مصر وكل الدول، وأثر على القطاع الصحي في مختلف البلدان.

وتابع: "أثناء أزمة كورونا حولنا مستشفيات بأكملها إلى مستشفيات عزل".

وزير الصحة الرئيس السيسي حكاية وطن كورونا جائحة كورونا

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