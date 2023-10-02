"عبدالغفار": معدل الزيادة في ميزانية الصحة هو 424%

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن ضعف التمويل هو أول شيء يمكن أن يؤثر على أي منظومة صحية في العالم، موضحًا أن تم تخصيص تريليون جنيه للموازنة العامة للدولة منذ 2014 و حتى 2023، وهذا الرقم هو الجزء الخاص بالصحة فقط، ما جعل ميزانية وزارة الصحة ترتفع كثيرًا.

حكاية وطن

وأضاف الوزير، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن معدل الزيادة في ميزانية الصحة هو 424%، وهو رقم ليس بالضخم، لكن سيحقق كل النجاحات، فهذه الأموال ذهبت في مبادرات رئاسية مثل 100 مليون صحة، وفي الرعاية الأولية وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي، والمستشفيات والمعاهد الصحية وقطاع السكان وتنظيم الأسرة.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.