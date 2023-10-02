الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هالة أبوالسعد تٌشيد بحديث الرئيس خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

النائبة هالة أبوالسعد
النائبة هالة أبوالسعد

أشادت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، عن تقديم حوافز للمستثمرين والمصنعين بعد تقدمها بطلب إحاطة موجه للحكومة خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب تساءلت فيه عن موعد منح تلك الحوافز للصناعة المصرية من إعفاء ضريبي وأراض صناعية مُرفقة لتشغيل الشباب وتقليل البطالة، بالإضافة إلى زيادة الناتج القومي والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.

وقالت «أبوالسعد»، في بيان لها، إنها سألت خلال طلب الإحاطة عن موعد منح الحوافز للمستثمرين لأنها ستعود على مصر بالعملة الدولارية، بالإضافة إلى إعفاء المنتجات لمدة 5 سنوات من الضرائب، فضلا عن تشغيل الشباب والعمالة


وأكدت أنه لا بد أن يخرج متحدث رسمي من الحكومة المصرية يوميا للشعب المصري يشرح الوضع الراهن للحكومة وما تم إنجازه، لافتة إلى أنه يجب أن يتم التخفيف العبء عن المواطن.

وتابعت أبوالسعد: «الحكومات تتبارى في العالم لرفع العناء عن مواطنيها، ونحن نقول نحن نرفع العناء لكن بوجهة نظر الحكومة وليست بوجهة نظر القيادة السياسية ونواب شعب يجب أن يقفوا بجوار شعبهم».

يذكر أن الرئيس السيسي أكد خلال فعاليات افتتاح مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه سيتم تقديم تسهيلات لجذب القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تستوردها الدولة سنويًا، إذ إن أي منتج في القائمة يكُلف مصر ملايين الدولارات ومشاريع السوق الخاصة بها متواجدة.

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه سيتم تقديم حوافز تحسن من شروط النجاح، وتدعيم برامج مثل الصادرات وسيتم إعطاء المستثمرين الأراضي بسهولة وتقديم التسهيلات التي يحتاجون إليها لتنفيذ هذه المشروعات.

يشار إلى أن النائبة هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، شاركت في مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وشيخ الأزهر، وعددًا كبيرًا من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلا عن الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

وأكدت «أبوالسعد» على هامش المؤتمر، أن هذا المؤتمر بمثابة فرصة لعرض ما تحقق على مدار 10 سنوات، مؤكدة أن الرئيس السيسي كان حريصا على استعراض حجم التحديات التي واجهت الدولة، خاصة فيما يتعلق بحملات التشكيك وحرب الشائعات التي تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب المصري وقيادته السياسية.

حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الحكومة المصرية القيادة السياسية الرؤية والإنجاز

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