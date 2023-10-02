الإثنين 02 أكتوبر 2023
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توك شو

"الرى": تأهيل أكثر من 7200 كيلومتر من الترع بتكلفة 25 مليار جنيه

المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتبطين الترع من أبرز وأكبر المشروعات التي تم تنفيذها فى مجال تطوير المنظومة المائية، مشيرًا الى أنه تم خلال السنوات الماضية تأهيل أكثر من 7200 كيلومتر، من الترع بتكلفة تصل إلى 25 مليار جنيه، كما أنه يجرى العمل على 3100 كيلو أخري بتكلفة 10 ملايين جنيه.

توصيل المياة بكفاءة وعدالة لجميع المنتفعين بالترع

وأضاف "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن تأهيل وتبطين الترع له العديد من المميزات، حيث تستعيد الترع وظيفتها المطلوبة منها وهى توصيل المياه بكفاءة وعدالة لجميع المنتفعين منها.

 وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن تأهيل وتبطين الترع له أهمية كبيرة فى توصيل المياه لنهايات الترع، إضافة إلى أن له دورا كبيرا جدا فى استعادة القطاع المائي وحل المشكلة وتوفير المياه بعدالة لكل مزارع، معقبًا: "الكثير من المزارعين يشتكون بأن المياة لا تصل اليهم فى نهايات الترع".

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أنه يجري العمل فى جميع المحافظات، مؤكدًا أن الأولوية تكون بمدى احتياج الترع للتأهيل، حيث تم البدء بالترع التى تحتاج الى التأهيل فى البداية والأكثر تضررًا، ثم ننتقل الى الترع حالتها أفضل.

الرى تاهيل الترع بتكلفة 25 مليار جنيه 25 مليار جنيه المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المشروع القومي لتبطين الترع

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