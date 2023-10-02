الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطربون وفرق شعبية.. أسوان تحيي احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر اليوم

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر

يستقبل، مساء اليوم، ميدان محطة أسوان، العديد من المحتفلين بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، حيث يتم تنظيم العديد من الفقرات الاحتفالية، وسط اجواء مليئة بالبهجة والوطنية. 

المطربين المشاركين 

ويشارك فى إحياء احتفالات مرور 50 عامًا لذكر نصر أكتوبر المجيدة عدد من المطربين الاسوانيين، والذين يحظوا بشعبية كبيرة جدًا من الأهالي داخل المحافظة وهم: الفنان النوبي بيبو آدم، وفهد عبد العزيز، ياسر رشاد.

وحرص كل واحد من المطربين الاسوانيين المشاركين في احتفالات ذكرى مرور 50 عامًا على انتصار أكتوبر المجيدة، النشر على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشر بوستر للاحتفالية الكبرى الذي يجمعهم المرة الأولى.

فيما نشر الفنان فهد عبدالعزيز عبر صفحته على «فيس بوك»، برومو أغنيته الجديدة "عاشت مصر بلدي" الذي سوف يقوم بغنائها في الاحتفالية المقامة احتفالًا بانتصارات اكتوبر ودعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات القادمة.

وجاءت كلمات الاغنية وعاشت مصر بلدي اتربي فيها ولدي وناسها الطيبين... وعاش الريس حامينا وبلدنا في أيد أمينة لا تخافوا يا مصريين. 

فرق الفنون الشعبية المشاركة

ويشارك إحياء احتفالات مرور 50 عامًا لذكرى نصر أكتوبر المجيدة بميدان محطة أسوان، عدد من فرق الفنون الشعبية، وهم:  فرقة أسوان لفنون الشعبية، وفرقة توشكي، وفرقة عرب المالكي.

وتبدأ الاحتفالية في تمام الساعة الـ 5 مساءًا بميدان المحطة، وذلك ضمن احتفال مصر بمرور 50 عاما على ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

جدير بالذكر أن تحتفل، مساء اليوم الأثنين، جميع محافظات جمهورية مصر العربية بذكرى مرور 50 عامًا على نصر اكتوبر المجيد، والذي يعد مثابة فخر وعزة لكل المصريين، والملحمة التاريخية التى اثبتت قوة وشجاعة رجال القوات المسلحة المصرية واتحادهم لقهر الاعداء والحفاظ على كل شبر فى بلدهم.

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