الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"قد تؤدي للوفاة".. أخصائية تغذية توضح أخطاء شائعة ترتكبها النساء دون أن تلاحظ

أمراض القلب
أمراض القلب

تتعرض آلاف النساء حول العالم للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وتشير الإحصاءات إلى أن هناك حاجة لمزيد من الوعي حول هذا الموضوع، فعلى سبيل المثال تحث مؤسسة القلب الأيرلندية النساء في أيرلندا على إعطاء الأولوية لصحة قلبهن كجزء من حملة "قلبها يهم".

 

تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية جميع أمراض القلب والدورة الدموية ولكن في الغالب تشير إلى أمراض القلب التاجية مثل الذبحة الصدرية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الأخرى، وتشمل الحالات الأخرى أمراض القلب الخلقية، وأمراض صمامات القلب، وأمراض عضلة القلب، والتي تُعرف باسم اعتلال عضلة القلب.

 

أوضحت أورنا أوبراين أخصائية التغذية، الأخطاء الخمسة الشائعة المتعلقة بصحة القلب التي ترتكبها النساء وفقا لموقع “ذا صن” وقد عرضت الطرق البسيطة لتصحيحها.

 

أولًا، حثت النساء على التوقف عن افتراض أن المرض الشائع هو مجرد مشكلة للرجال، وأصرت على ضرورة فحص النساء فوق سن الثلاثين لضغط الدم والكوليسترول كل خمس سنوات.

 وقالت: "على الرغم من الاعتقاد الخاطئ، فإن واحدة من كل أربع نساء في أيرلندا تموت بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية، وهو ما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي ستة أضعاف".

 

لقد كانت أمراض القلب لدى النساء تاريخيًا غير معترف بها، ولم يتم علاجها بشكل كافٍ ولم يتم بحثها بشكل كافٍ، حيث يمكن أن تكون عوامل الخطر المحددة مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم أكثر خطورة بالنسبة للنساء، اللاتي لديهن أيضًا عوامل خطر محددة مرتبطة بالحمل وانقطاع الطمث، لذلك من الضروري أن تقوم النساء بتثقيف أنفسهن حول صحة القلب.

 

وقالت أوبراين أيضا، إنه يجب على النساء التوقف عن التغاضي عن أعراض الأزمة القلبية، لافتا إلى أنها يمكن أن تكون أقل غموضا من أعراض الرجل، حيث تميل النساء إلى أن تكون أقل وعيا بأعراض الأزمة القلبية من الرجال لأن أعراضهن ​​يمكن أن تكون أكثر غموضا، ونتيجة لذلك قد تتأخر النساء في طلب المساعدة أو لا يتصلن بخدمات الطوارئ لأنفسهن، مما قد يؤثر على فرصهن في البقاء على قيد الحياة.

النساء أخطاء شائعة أمراض القلب ضغط الدم الازمات القلبية

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