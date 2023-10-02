قائمة أسعار الفراخ والبط والنعام اليوم الاثنين في بورصة الدواجن الرئيسية

على مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا ويبحث عدد كبير من المواطنين على مدار اليوم عن أسعار الدواجن، حيث أن أسعارها متغيرة بشكل لحظي في بورصة الدواجن، وقد شهدت أسعار الدواجن اليوم الأثنين استقرارًا في الأسعار.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن وفقا إلي آخر تحديث في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 2 أكتوبر

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأثنين 2 أكتوبر في المزرعة عدة جنيهات لتسجل 75 جنيها، وتباع في المحلات التجارية بـ 82 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 2 أكتوبر

وارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 2 أكتوبر في المزرعة عدة جنيهات لتسجل 93 جنيها، وتباع في المحلات التجارية بـ 100جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين 2 أكتوبر

استقر سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الأثنين 2 أكتوبر في المزرعة لتسجل 112 جنيها تصل للمستهلك بـ 120 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الامهات اليوم الأثنين 2 أكتوبر

استقر سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الأثنين 2 أكتوبر في المزرعة لتسجل 67 جنيها تصل للمستهلك بـ 73 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار النعام والحمام اليوم الأثنين 2 أكتوبر

بلغت أسعار كيلو لحم نعام القائم اليوم الأثنين 2 أكتوبر في المزرعة 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم بط (بلدي) اليوم الأثنين 2 أكتوبر في المزرعة 100 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم نعام (مشفي) اليوم الأثنين 2 أكتوبر في المزرعة 350 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم فخذ نعام اليوم الأثنين 2 أكتوبر في المزرعة 250 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأثنين 2 أكتوبر في المزرعة 95 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلو رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأثنين 2 أكتوبر في المزرعة 85 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم الاثنين 2 أكتوبر