التعاملات الصباحية| أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

يبحث الكثير من المواطنين على مدار اليوم عن أسعار الدواجن خاصة مع التغيرات المستمرة في الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث تتغير الأسعار بشكل يومي، فقد شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 أكتوبر مع مراعاة إضافة هامش ربح للتجار ما بين 6 إلي 8 جنيهات في الكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 1 أكتوبر

أرتفعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة عدة جنيهات لتسجل 75 جنيها، وتباع في المحلات التجارية بـ 82 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم 1 أكتوبر

وارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة عدة جنيهات لتسجل 93 جنيها، وتباع في المحلات التجارية بـ 100جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم 1 أكتوبر

استقر سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة لتسجل 112 جنيها تصل للمستهلك بـ 120 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الامهات اليوم 1 أكتوبر

استقر سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة لتسجل 67 جنيها تصل للمستهلك بـ 73 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار النعام والحمام اليوم 1 أكتوبر

بلغت أسعار كيلو لحم نعام القائم اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم بط (بلدي) اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة 100 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم نعام (مشفي) اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة 350 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم فخد نعام اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة 250 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة 95 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلورومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة 85 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم 1 أكتوبر

بلغت أسعار كيلو لحم بط (مولار) اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم بط(فرنساوي) اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة 55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم بط (مسكوفي) اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة 90 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلو لحم أمهات الأبيض اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة 50 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار كيلولحم السمان اليوم الأحد 1 أكتوبر في المزرعة 60 جنيها للكيلو.

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