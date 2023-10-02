عاجل.. قوات التدخل السريع تنقذ عددًا من المصابين بمديرية أمن الإسماعيلية

نجحت قوات التدخل السريع في إنقاذ عدد من الموجودين في مديرية أمن الإسماعيلية من الضباط والجنود، من الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بمبنى المديرية.

وأصيب عدد من الموجودين في مديرية أمن الإسماعيلية بحالات اختناق، وتم نقلهم عبر الإسعاف للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد كبير من السيارات لإنقاذ المصابين.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ القصوى في جميع مستشفيات المحافظة، ومستشفيات هيئة قناة السويس لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

وتواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء محاولات السيطرة على الحريق وإخلاء الموجودين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق فى المبنى.

وكان قد نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وتلقت إدارة الحماية المدنية إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.