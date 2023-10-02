الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. وزير الاتصالات: تعاقدنا مع 4 شركات محمول عالمية للتصنيع بمصر وليس التجميع

المهندس عمرو طلعت
المهندس عمرو طلعت

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر انشأت وثيقة الذكاء الاصطناعي وتم إطلاقها في 2021، مشيرًا إلى أن مصر قفزت 46 مركزًا من 2019 وحتى 2022، في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الذي تصدره الأمم المتحدة.

 

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، أنه تم إنشاء مركز أمنحتب بالعاصمة الإدارية الجديدة وبه مجموعة على أعلى مستوى للمعامل للشركات التي تستضيفها الوزارة للعمل على البرامج المدمجة ويوجد به 24 شركة متخصصة منها 9 عالمية. 

 

وأكد أن المزج بين الشركات العالمية والمحلية المقصود به تبادل الخبرات وأن ترى الشركات العالمية بشكل عملي القدرات والخبرات الموجودة في شركاتنا المحلية ويتوثق التعاون بينهما.

 

التصنيع الإلكتروني لم يقتصر على التصميم ولكن التصنيع

وأشار إلى أن التصنيع الإلكتروني لم يقتصر على التصميم ولكن التصنيع  ففي 2022 و2023 اجتذبنا 4 شركات عالمية لتصنيع المحمول وليس تجميع لأننا لسنوات اعتمدنا على تجميع وكانت لاتقل قيمته على 10 أو 15% اما الآن فالنسبة وصلت 40% وكان الشرط هو التصنيع.

وزير الاتصالات 4 شركات عالمية لتصنيع المحمول تجميع التصنيع الإلكتروني

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