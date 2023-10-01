الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الاتصالات: رقمنة 250 مليون وثيقة وهو أكبر مشروع أرشفة بالشرق الأوسط

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال المهندس عمرو طلعت  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروعات التأمين الصحي تعتمد على منظومة مميكنة بالكامل من تطبيق الخدمة للإحالة حتى الشق المهني والتسويات التي تتم بشكل مميكن تمامًا.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، أنه يتم العمل مع المستشفيات والجامعات 73 مستشفى، و11 جامعة لإتمام منظومة التأمين الشامل للتسهيل على المريض ولتخفيض تكلفة العلاج.

وأكد أن تم عمل أرشفة رقمية لأكثر من 250 مليون وثيقة وهو أكبر مشروع أرشفة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن كل ملفات الحكومة المصرية أصبحت رقمية وكانت الرؤية لانتقال الحكومة العاصمة الإدارية الجديدة.

تأسيس الشركات 

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار وجه بضرورة التيسير في تأسيس الشركات ووضعنا منظومة بالتعاون مع هيئة الاستثمار عن بعد وأصبح المستثمر ينشأ شركة بالكامل دون أن يتوجه لأي منظومة حكومية.

وزير الاتصالات أرشفة رقمية 250 مليون أكبر مشروع أرشفة الشرق الأوسط

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