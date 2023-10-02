حظك اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2033، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: تناقش الأـمور المالية وتجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع لكن خفف من مصاريفك الزائدة وحاول الادخار ولو قليلا.

عاطفياً: إنجاز مهمّ على صعيد العلاقة بالشريك، وأي خطوة في هذا الاتجاه ستساعدك كثيراً.

صحياً: المعروف عنك أنك صاحب قرارات شجاعة في مجالك المهني والحياتي، فلمَ لا تكون كذلك على الصعيد الصحي؟.

الثور

مهنياً: يأتيك هذا اليوم الجيد جدا بتغيرات مفصلية بناءة وبأخبار جيدة وباقتراحات مناسبة. حديث عن شراكة أو عائدات أو مغامرة مميّزة تخوضها.

عاطفياً: الشريك حساس ورومانسي وحنون، لا تجعله يفقد أياً منها بسبب تصرّفك معه.

صحياً: أصغ إلى النصائح ولا تفرض رأياً أو تجازف باستقرارك النفسي والصحي.

الجوزاء

مهنياً: عصبي حساس اكثر من اللزوم متوتر حاول أن تضبط تسرعك غير المبرر ولا تكن متذمراً وابتعد عن اليأس مهما سعى بعضهم للضغط عليك، حاول بقدرتك الفائقة معالجة أي عثرة تعترض طريقك.

عاطفياً: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حسّاس أكثر من اللزوم، لكنّه في الوقت نفسه ليس سهلاً كما تتصوّر.

صحياً: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها خيط رفيع، قرار قطعه بيدك وحدك. حذار.

السرطان

مهنياً: يوم للفرص الجيدة والتفاهم ما يجعلك تتقدّم بانشراح وقوة مع حالة من الإشراق مصمّمًا على التخلص من العقبات بشجاعة ووضع النقاط على الحروف . تخفّ حدة ضغوط المنافسين والخصوم.

عاطفياً: حين تنفذ الوسائل الإيجابية في معالجة أي خلل، قد تضطر إلى تغيير استراتيجيتك تجاه الشريك.

صحياً: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة.

الأسد

مهنياً: الأفكار والاحتمالات والعروض والفرص تبدو كثيرة؛ إلا أن الاستعجال قد يبدو مسيئاً جداً لك بالحوار تحل المشاكل وخفف من التهور والسلبية في المواقق والكلام الجارح.

عاطفياً: كن واقعياً في التعامل مع الشريك، ولا تترك الأحلام والأوهام تسيطر عليك لئلا تصطدم بواقع مغاير للحقيقة.

صحياً: لا ضير في ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق.

العذراء

مهنياً: تعيش يوما ترابيا مميزا يوم للتضامن لارتيب الأمور المهنية، كما يحمل معه الوعود والانفراجات بحيث تتلقى رسالة أو تتضح أمور كانت ملتبسة وتعود المياه إلى مجاريها.

عاطفياً: لا تكن متشائماً أمام الشريك، بل أظهر له دائماً الجانب الإيجابي الذي يعهده فيك.

صحياً: صحتك من أحسن إلى أحسن، وقد بدأت تلمس نتيجة ما أقدمت عليه من نشاط منذ مدة.

الميزان

مهنياً: يوم جيد ثقة بالنفس عالية تفاؤل مساعدات وفرص سعيدة خدمات متبادلة واجواء مؤيدة ما يجعلك تعارض بكل جرأة أي خطوة إذا لم تكن مقتنع بها.

عاطفياً: دعوة من الشريك للخروج معاً في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، أو قوما بسفر.

صحياً: كما تبذل في العمل جهداً لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي.

العقرب

مهنياً: يوم متعب يحمل نوع من نزاعات محتملة وعدم رضى وتوتر، ولكن بالرغم من كل التعقيد الفلكية سوف تستعيد قضايا من الماضي تساعدك على حل بعض الأمور، فكن متفائلا لأن الجو لا يحمل لوماً وشكوى أو تذمراً علنياً.

عاطفياً: استيعاب الشريك له أبعاد مهمة، لكنّ التساهل أحياناً يزيد الوضع تعقيداً ويوصلك إلى الطريق المسدود.

صحياً: لا تهمل أي عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه.

القوس

مهنياً: يوم طويل يحمل مسؤوليات إضافية وأنت متعب تشعر بالكسل ولا رغبة لك في تعريض الآخرين للأذى، ولكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة.

عاطفياً: أجواء سعيدة للغاية تحيط بكما من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحو مستقبل أفضل.

صحياً: مهما حاولت للتخلص من السمنة بلا حمية أو ممارسة الرياضة، فلن تحصل على النتائج المتوخاة.

الجدي

مهنياً: أحد الأيام الأفضل يحمل خطوات مثمرة وشغالة يوم مميز رابح وناجح مهنيا وعاطفيا ما يجعلك تستعيد بسمتك وحسّك الفكاهي وقدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة.

عاطفياً: قم بما عليك تجاه الشريك عاطفياً واجتماعياً، ولن تكون إلا مرتاحاً معه.

صحياً: استشر أخصائي التغذية ليزودك الإرشادات السليمة الخاصة بالحمية أو أنواع الطعام التي عليك تناولها.

الدلو

مهنياً: يسيطر القلق على حياتك ما يجعلك غير مرتاح فلا تعقد الأمور ولا تتسرع في قراراتك وابتعد عن القرارات الفجائية والكبيرة على الصعيد المالي حتى لا تفاجأ بأخطاء وفشل وإفلاس.

عاطفياً: تحفظ عن التصرف بطريقة ارتجالية قد تعاكسك الظروف اليوم، لا تتحداها ولا تتسرع في شيء.

صحياً: لا تكن من ذوي الاستهتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم.

الحوت

مهنياً: حركة نشاط فرص للتضامن على الرجح قد تحصل على تاييد ما يجعلك مركز اهتمام الآخرين وقد تعيد النظر في علاقات لك وارتباطات، وتعيش حالة من الارتياح الكبير وعدم فقدان الثقة.

عاطفياً: تلتبس عليك الأمور وتسأل عن صدق عواطف الشريك اتجاهك، فتحصل على جواب مريح.

صحياً: ممارسة بعض الهوايات المفيدة للصحة أمر جيد ويساعد على تنشيط الدورة الدموية.