وزير الاتصالات: مصر من أفضل 3 دول بمجال ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم عمل اتفاقيات مع شركات جديدة، ووصلنا إلى 60 ألف متخصص حتى هذا الشهر، مؤكدًا أن هذه الشركات من دول بالغة التقدم مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، والصين والهند التي تستحوذ على صناعة التعهيد، وكان لديهم ثقة بإقامة مراكز تعهيد في مصر.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، أنه يتم رعاية الإبداع وتشجيع الفكر الخلاق وقدرة شبابنا أن يصبحوا روادًا للأعمال ويؤسسوا شركات والخطوات المتعارف عليها هي العصف الفكري وتوليد أفكار تصلح لشركات ناشئة وجذب المستمرين لكي يستثمروا في الشركات التي ينشأها الشباب.

إنشاء مراكز حاضنة للمشروعات بمحافظات الجمهورية بتكلفة 8.5 مليار جنيه

وأكد أنه تم عمل مراكز حاضنة لتقديم المشروعات في 2016، كان 3 مراكز، وفي 2019 أصبحوا 6، وأنشأنا بعدها 9 مراكز، ووصلوا إلى 20 مركزًا وخلال العام القادم سيتم زيادة 5 مراكز بتكلفة 8.5 مليار جنيه موزعة على كل محافظات الجمهورية وأدى ذلك أن مصر واحدة من أفضل 3 دول في مجال ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.