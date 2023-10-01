الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الزراعة: 100 مليار جنيه قيمة الاستثمارات فى الثروة الداجنة

السيد القصير
السيد القصير

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الثروة الداجنة نحقق فيها اكتفاء ذاتيا بقيمة 100 مليار جنيه استثمارات، وننتج 14 مليار بيضة، كما أنه يعمل في صناعة الدواجن أكثر من 3 ملايين عامل، مؤكدا أن لدينا ثروة داجنة كبيرة والدواجن صناعة كبيرة.

وأضاف القصير، خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أن المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان شهد تطورا كبيرا وتم تطوير 281 مركز تجميع ألبان، فضلا عن الاهتمام بالثروة الداجنة لما تحققه مصر في هذا المجال.

ولفت إلى أن حجم الثروة الداجنة الكبير في مصر كان يستلزم التوسع في اللقاحات البيطرية، مضيفا: زودنا الطاقة في معهد البحوث الزراعية من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة لتغطية احتياجاتنا، ولدينا ثروة داجنة كبيرة في مختلف المجالات.

القصير الزراعة 100 مليار جنيه استثمارات الدواجن صناعة الدواجن

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