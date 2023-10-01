الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: كان لدينا مقومات جيدة بمجال الاستزراع السمكى وبسبب الإهمال تراجعنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر كانت تمتلك مقومات جيدة للاستزراع السمكي، وكانت لديها مفرخات للاستزراع السمكي ولكن بسبب عدم المتابعة والاهتمام من قبل المسئولين في السابق خرجت هذه المفرخات من الخدمة.

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن": "عشان الحاجات دي ترجع تاني محتاجين نصرف عليها كتير".

ولفت إلى أن الأسماك التي كانت تخرج من بحيرة ناصر كانت تعرض بأسعار منخفضة، ولذلك على القطاع الخاص الدخول في هذه المجالات لتعظيم الاستفادة وتطوير مشروعات الاستزراع السمكي.

وتابع: "كان عندنا مصانع الثلج والتعليب، ولكن قفلت، لأن المستثمرين وقتها قالوا هنطلع إنتاج بتكلفة بسيطة.. طب ليه؟، طلع إنتاج مظبوط وبيع بأسعار جيدة عشان الحاجات دي متخرجش برة الخدمة ونخسر".

عبد الفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن الأسماك مشروعات الاستزارع السمكي

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