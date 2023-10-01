وزير الزراعة: افتتاح محطة كوم إمبو لإنتاج شتلات القصب قريبا

تحدث السيد القصير، وزير الزراعة، عن محطات إنتاج شتلات القصب، بمحطة كوم إمبو، والتي كانت المساحة الإجمالية لها 26 فدان، بتكلفة إجمالية 260 مليون جنيه، لإنتاج 30 مليون شتلة في السنة.

وأكد خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك محطة وادي الصعايدة، على مساحة إجمالية 80 فدان، بتكلفة إجمالية 1.8 مليار جنيه، لإنتاج 160 مليون شتلة في السنة.

ولفت وزير الزراعة، إلى إفتتاح محطة كوم إمبو قريبا، نظرا لإجراء بعض الزراعات التجريبية بها خلال الفترة الماضية.