الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: ندفع فاتورة باهظة بسبب تمكين ثورة 25 يناير للإخوان من الحكم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا ندفع فاتورة كبيرة جدًا، بسبب تمكين ثورة 25 يناير للإخوان من الحكم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لما طرد الشعب الإخوان من الحكم، ظلوا طول الوقت يشنون هجوم وحرب نفسية وشائعات وأكاذيب عشان يربكك".

الباز: 6 سنوات لا تكفي لبناء بلد 

وأردف: "الإنجاز الحاصل إننا نبني بلد، والبناء لم يكتمل بعد، لأن البلد لا تبنى في 10 سنوات، واخصم منهم 4 سنين، كورونا والحرب الروسية، كنا ندفع فاتورة كورونا وآثار الحرب، يعني أن تجربة البناء لم تستغرق أكثر من 6 سنوات".

ولفت الباز إلى أن الرئيس السيسي كان عمره 13 سنة لما حصلت حرب 67، شاف الهزيمة، وخلال 6 سنوات حُولت الهزيمة لانتصار، ولم تكن مصر تواجه أثناء 73 إلا إسرائيل وأمريكا، أما اليوم التحديات أكثر، عدد المواطنين زاد، وناس من داخل البلد ضد البلد وبيخربوها".

الباز 25 يناير الإخوان اخر النهار النهار كورونا

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