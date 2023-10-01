الباز: أحد المرشحين سيكون "حصان طروادة" لعودة الإخوان فاحذروا التدليس

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المواطنين من التعرض للتدليس عليهم في المشهد الانتخابي من بعض الجهات التي تريد نشر الفوضى لعودة الإخوان.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "إياكم والتدليس عليكم، كل مرشح لازم تعرف مصادر تمويل حملته، مرجعياته، لا أحد يمنع مواطن يقول صوته، لكن إياك والتدليس عليك، لأنه واحد من إنجازاتنا إننا حررنا البلد من الفكر الإخواني، فلما يجي مرشح طابور خامس، ليس له قيمة، وإنما مجرد أداة ووسيلة لإحداث أكبر قدر من الفوضى".

الإخوان صعدوا في 2011 في مناخ فوضى

وأضاف: "الإخوان صعدوا في 2011 في مناخ فوضى، وهذه الجماعة لا تستطيع العودة إلى أرضنا إلا في مناخ من الفوضى، كل إعلامهم تشكيك وهدفه يفصل بين الشعب والجيش، وقد تكون هذه فرصتهم بسبب ضيق الظرف الاقتصادي، هيكون هذا الشخص حصان طروادة، فاحذروا من التدليس علينا بأي شعارات أو كلام".