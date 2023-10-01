الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامنثا دريفز: يوجد مرشحان للرئاسة الأمريكية كلاهما محاط بالشبهات

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قالت سامنثا دريفز، مستشارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمر بفترة غير مسبوقة مع قرب انتخابات 2024، مع إغلاق شبه مؤكد.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المطالبات بـعزل الرئيس جو بايدن، لأن عائلته قامت بإنشاء شركات وهمية جنت من خلالها 24 مليون دولار.

بايدن كذب على الملأ بشأن أزمة عائلته

وأكدت أن هذه المدفوعات ذهبت مباشرة إلى "بايدن"، والذي كذب على الملأ وقال إنه لا علاقة له بهذه الأموال.

وأكدت أن اتهامات الرئيس الأسبق دونالد ترامب، مختلفة تمامًا مشيرة إلى أنه يوجد مرشحين للرئاسة كلاهما محاط بالشبهات.

سامنثا دريفز مرشحين للرئاسة محاط بالشبهات جو بايدن دونالد ترامب إنشاء شركات وهمية

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