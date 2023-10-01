الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: السيسي يخوض معركة تنمية ناجحة منذ 10 سنوات

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده

دعا محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن المنيا، المصريين لضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والاصطفاف وراء الوطن في معركة التنمية الشاملة.

وأعلن نشأت دعمه ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة بعدما استطاع مواجهة كافة التحديات وكان أهمها مواجهة الإرهاب في سيناء وخارجها.

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برلماني: السيسي نجح في تحقيق أحلام الوطن ونرشحه لفترة جديدة لاستكمال الإنجازات

أشار في تصريح صحفي له اليوم، إلى انطلاق مسيرة الإصلاح سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية وخطة تنمية شاملة مستدامة في كافة القطاعات، وهو ما كان له بالغ الأثر في إنقاذ مصر من السقوط والانهيار والانطلاق بالاقتصاد ومواجهة ظروف كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها: “لولا قوة الاقتصاد المصري ما كان استطاع العبور من هذه الأزمات”.

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رئيس جامعة سوهاج: الصعيد كان مهمشًا حتى قبل حكم الرئيس السيسى لمصر

وتابع عضو النواب: "السيسي خاض مسيرة التنمية والبناء منذ عشر سنوات، ومستمر في الطريق والجميع يرون بأعينهم.

أشار نائب الصعيد إلى قرارات زيادة المعاشات والبدء في حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، فضلًا عن قرارته بإنشاء المدن الجديدة في كافة المحافظات والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها تؤكد حكمته في قيادة الوطن.

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رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي زعيم بنكهة مصرية أصيلة وحاسس بالشعب

وأكد العمدة أن إعادة انتخاب الرئيس السيسي هدفه الانطلاق بمصر من جديد، واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة وإعلان الجمهورية الجديدة.

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