برلماني: السيسي يخوض معركة تنمية ناجحة منذ 10 سنوات

دعا محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن المنيا، المصريين لضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والاصطفاف وراء الوطن في معركة التنمية الشاملة.

وأعلن نشأت دعمه ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة بعدما استطاع مواجهة كافة التحديات وكان أهمها مواجهة الإرهاب في سيناء وخارجها.

أشار في تصريح صحفي له اليوم، إلى انطلاق مسيرة الإصلاح سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية وخطة تنمية شاملة مستدامة في كافة القطاعات، وهو ما كان له بالغ الأثر في إنقاذ مصر من السقوط والانهيار والانطلاق بالاقتصاد ومواجهة ظروف كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها: “لولا قوة الاقتصاد المصري ما كان استطاع العبور من هذه الأزمات”.

وتابع عضو النواب: "السيسي خاض مسيرة التنمية والبناء منذ عشر سنوات، ومستمر في الطريق والجميع يرون بأعينهم.

أشار نائب الصعيد إلى قرارات زيادة المعاشات والبدء في حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، فضلًا عن قرارته بإنشاء المدن الجديدة في كافة المحافظات والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها تؤكد حكمته في قيادة الوطن.

وأكد العمدة أن إعادة انتخاب الرئيس السيسي هدفه الانطلاق بمصر من جديد، واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة وإعلان الجمهورية الجديدة.