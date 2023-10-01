برلمانى: السيسى نجح فى تحقيق أحلام الوطن ونرشحه لفترة جديدة لاستكمال الإنجازات

قال طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن ما تحقق على يد الرئيس السيسي من إنجازات خلال السنوات الماضية، يؤكد جدارته وأحقيته في الترشح لفترة رئاسية جديدة: "استطاع أن يحقق أحلام الوطن في الجمهورية الجديدة وأن يخطو بنا للمستقبل وبناء دولة قوية تنعم بالأمن والاستقرار".

وأضاف الناظر "في تصريح صحفي له اليوم أن دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لانحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013، فضلًا عن تحمل المسئولية في ظروف صعبة".

وأكد عضو النواب أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق النصر على الإرهاب، وتطهير سيناء بالتوازي مع أكبر عملية تنمية تشهدها مصر في تاريخها.

تطوير ورفع كفاءة القوات المسلحة

وأشار نائب بني سويف إلى أن هناك تطويرًا وتحديثًا ورفع كفاءة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة لحماية الأمن القومي المصري، وهى على رأس أولويات القيادة السياسية.

وتابع النائب: "على مدى 10 سنوات استطاع الرئيس السيسي أن يخطو بمصر خطوات جدية وفارقة على مختلف الأصعدة التنموية، سواء في المدن الجديدة أو البنية التحتية وغيرها".

واختتم عضو مجلس النواب: "قال مصر بحاجة إلى قيادة حكيمة لمواجهة كل الأزمات التي تمر بها البلاد، والرئيس السيسي هو القادر على استكمال خطواته وإنجازاته، مشيرًا إلى أن كلمته في مؤتمر حكاية وطن جاءت كاشفة لحاضر الوطن ومستقبله".