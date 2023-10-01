الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى الفقى: الرئيس السيسى اقتحم الأبواب المغلقة بتصريحاته بمؤتمر "حكاية وطن"

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

قال مصطفى الفقي، المفكر المصري والسياسي الكبير، إن الانتخابات إحدى الآليات الكبرى والأساسية للديمقراطية في العالم كله وما يحدث الآن هو حراك سياسي وعملية حيوية من شأنها أن تحرك الأمور الراكدة وتثير الأمور المسكوت عنها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي كان من الممكن أن يبتعد عن كل هذه المواضيع الشائكة خاصة أنه موجود في الحكم ولكنه آثر أن يقتحم الأبواب المغلقة ويتحدث عن هذه المواضيع كالإيجار القديم وغيرها. 

ما يحدث في مؤتمر حكاية وطن كشف حساب لما تم

وأكد أن ما يحدث في مؤتمر "حكاية وطن" كشف حساب لما تم حتى يدركه الجميع، لأن جزءًا كبيرًا من المشكلة التي نحن فيها أن الناس لا يعلمون بالإنجازات التي تمت وما سيتم بعد ذلك.

وأشار إلى أنه يرى حالة من الاستهانة بمنصب رئيس الجمهورية لأنه يحتاج لخبرات معينة ورؤى واضحة لأنه رجل يقود 110 ملايين لها تاريخ وحضارة وجغرافيا، مؤكدًا أنه يترشح كل رئيس حزب الخبرة قد تنقص بعضهم، موضحًا أنه ليس ضد الديمقراطية.

مصطفى الفقي الرئيس السيسي الأبواب المغلقة يقتحم الايجار القديم مؤتمر حكاية وطن كشف حساب

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