الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رفعت سيد لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو كانت على حسن البنا والإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ورفعت سيد

قال الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو، كانت ثورة على حسن البنا وتنظيمات الإخوان، وثورة على الاغتيالات بداية من أحمد الخازاندار، وأحمد ماهر، وثورة على استخدام العنف في الحكم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 30 يونيو كانت ثورة على موروث كبير من كراهية الآخر واختطاف وطن تم وضعه داخل تنظيم وليس تنظيم في إطار وطن، كانت ثورة على المفاهيم وفلسفة الحكم وروحية الثأر والانتقام من الآخر المختلف معه.

مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة

وتابع، أنه قبل 30 يونيو بسبعة أيام في حادثة الكثير لا يتوقف أمامها وهي مقتل القيادي الشيعي حسن شحاته، في أبو النمرس في 23 يونيو 2013، وعشرات حرائق الكنائس بمصر واستخدام لغة وأسلوب مناهج الاقصاء ضدهم وصولًا إلى الصدام مع الإخوان. 

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

رفعت سيد أحمد ثورة 30 يونيو حسن البنا استخدام العنف الحكم برنامج الشاهد

مواد متعلقة

رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": الإخوان كلما تحالفوا مع نظام انقلبوا عليه

رفعت سيد أحمد يروى لـ"الشاهد" تفاصيل "أخطر 30 ثانية" هزت تاريخ مصر

طارق البشبيشى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يسعون لإنشاء حرس ثورى

طارق البشبيشى يكشف لـ"الشاهد" أهم تخاريف الإخوان وحضور الجن جلساتهم

طارق البشبيشى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تسببه بوفاة شيخ أزهرى وقت انضمامه للإخوان

طارق البشبيشى لـ"الشاهد": عبدالمنعم أبوالفتوح إخوانى ولكنه يتلون مثل الحرباء

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة

نائب محافظ الغربية: انقطاع المياه فى شارع النادى بطنطا نتيجة عطل مفاجئ فى خط طرد الصرف الصحى

تقرير دولى: مصر تتصدر صناعة الأزياء فى أفريقيا بإيرادات كبيرة

رفعت سيد يكشف لـ"الشاهد" مصادر تمويل الإخوان عند التأسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟