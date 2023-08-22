رفعت سيد لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو كانت على حسن البنا والإخوان

قال الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو، كانت ثورة على حسن البنا وتنظيمات الإخوان، وثورة على الاغتيالات بداية من أحمد الخازاندار، وأحمد ماهر، وثورة على استخدام العنف في الحكم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 30 يونيو كانت ثورة على موروث كبير من كراهية الآخر واختطاف وطن تم وضعه داخل تنظيم وليس تنظيم في إطار وطن، كانت ثورة على المفاهيم وفلسفة الحكم وروحية الثأر والانتقام من الآخر المختلف معه.

مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة

وتابع، أنه قبل 30 يونيو بسبعة أيام في حادثة الكثير لا يتوقف أمامها وهي مقتل القيادي الشيعي حسن شحاته، في أبو النمرس في 23 يونيو 2013، وعشرات حرائق الكنائس بمصر واستخدام لغة وأسلوب مناهج الاقصاء ضدهم وصولًا إلى الصدام مع الإخوان.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .