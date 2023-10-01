الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة: ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة "مطلب شعبي"

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، إن مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" الذى تستمر فعالياته على مدار 3 أيام، يرصد حجم الانجازات غير المسبوقة التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى منذ بداية توليه المسئولية عام 2014، رغم التحديات الكبيرة التى تعرضت لها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

المشروعات التنموية

أضافت أمل خلال مشاركتها فى مؤتمر "حكاية وطن" لم يرصد فقط حجم الانجازات والمشروعات التنموية فى جميع القطاعات، بل يعرض خطط الدولة المصرية لتنفيذ رؤية "مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت أن حديث الرئيس السيسى خلال جلسات "حكاية وطن" اتسم بالشفافية والمصارحة والوضوح، لتعريف المواطنين بحجم التحديات الداخلية والخارجية التى تعرضت لها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتأكيد على أن الأمم تبنى بالعمل والبناء والإصلاح وليس بالتشكيك فى حجم الانجازات والمشروعات القومية التى تحققت على أرض الواقع، فضلا عن أهمية التكنولوجيا والابتكار فى تحقيق التنمية المستدامة.

ترشح الرئيس السيسى مطلب شعبى

وطالبت النائبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن ترشح الرئيس السيسى مطلب شعبى، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، بدليل الحشود الكبيرة من جموع المصريين أمام مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس السيسى.

وأوضحت أمل أن توقيعها على نموذج تزكية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء ايمانا بالدور الكبير الذى قدمه الرئيس السيسى للحفاظ على أمن واستقرار مصر، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، فضلا عن أنه القيادة السياسية القادرة التى تمتلك رؤية ثاقبة لتنفيذ خطط التنمية ورؤية " مصر 2030".

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برلماني: "حكاية وطن" ملحمة نجاح في عهد السيسي بإنجازات غير مسبوقة

لنائبة أمل سلامة لجنة حقوق الانسان مؤتمر حكاية وطن التحديات الكبيرة الدولة المصرية

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