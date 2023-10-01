برلماني: "حكاية وطن" ملحمة نجاح في عهد السيسي بإنجازات غير مسبوقة

أكد ناصر هدية، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مؤتمر حكاية وطن جاء في وقته لرصد وتوضيح كل الإنجازات وعرضها على الشعب المصري قبيل إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة، لتسليط الضوء على ما تحقق، بحضور الرئيس السيسي قائد هذه الملحمة.

إنجازات ضخمة

أوضح هدية أن حكاية الوطن هى ما جرى على أرضه من إنجازات ضخمة طيلة السنوات الماضية بتوجيهات وقيادة الرئيس السيسي نحو التنمية الشاملة.

حكاية وطن.. ملحمة في حب مصر

وقال عضو مجلس النواب "حكاية وطن ملحمة حقيقية في حب مصر قادها السيسي باقتدار، وما تحقق من المشروعات العملاقة وقناة السويس الجديدة والمدن الجديدة ومستقبل مصر الزراعي وغيرها، من إنجازات آلاف المشروعات يؤكد أن البلد تحركت للأمام وأنجزت الكثير ضمن حلم الجمهورية الجديدة.

أشاد نائب الصعيد بتناول المؤتمر سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري، وقطاعات الطاقة والبنية التحتية، ومناقشة المشروعات القومية الكبيرة وجهود تطوير البنية التحتية، وقضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وما جرى في ملف العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم وغيرها.

حكاية نجاح

واختتم ناصر أن مؤتمر حكاية وطن.. الرؤية والانجاز يكشف حكاية نجاح مصر، في تسطير ملحمة عن طريق قيادة سياسية واعدة في ظل التحديات العالمية.