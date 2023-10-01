الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى يشكر رئيس الوزراء فى مؤتمر "حكاية وطن": "تعرض لضغوط هائلة"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل كلمة تحدث بها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أو المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان هي محل جهد وإرادة بأن تتغير البلد من الواقع، الذي تعيشه إلى واقع جديد.

وأوضح السيسي، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": "كل وزير كان معني بشغله، لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان معانا في كل ده، ويعتبر أكثر شخصية عانت من شغوط هائلة، وأشكره على ذلك".

وتابع: "مصطفى مدبولي كان معانا كل يوم، وبياخد في جنابه، وأنا مش بجامل حد، ولازم نعرف أنه تحمل الكثير".

عبد الفتاح السيسي وزير النقل كامل الوزير رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

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