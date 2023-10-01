الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي زعيم بنكهة مصرية أصيلة وحاسس بالشعب

الدكتور هشام عبدالعزيز
الدكتور هشام عبدالعزيز

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استثنائي لم يمر على الدولة منذ محمد علي رئيس بهذا الحجم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد: "الرئيس السيسي خاض معركة ضد الإرهاب، ولديه مشروع لدولة تنموية وقادر على تنفيذ هذا المشروع، أعاد بناء دولة شبه متهالكة".

الرئيس السيسي يليق بدولة بحجم مصر وتحدياتها 

وأردف: "الرئيس السيسي يليق بدولة بحجم مصر وتحدياتها الداخلية والخارجية والإقليمية، ويحل ملفات شديدة التعقيد، لديه مشروع لدولة تنموية تنقل مصر من موقعها، الحلي ليكون لها مكان على الخريطة العالمية، قادر على استكمال المشروع لبناء دولة تنموية، ورأينا أن حجم كل شئ تضاعف، في التعليم والبنية التحتية، دولة بنيت فوق دولة،  كنا نعيش على 7% من أراضي الدولة، نقلها لـ14% خلال 9 سنين".

وختم: "الرئيس السيسي زعيم بنكهة مصرية أصيلة صبور مكافح وحاسس بالشعب، زعيم تستحقه مصر، لتكون دولة رائدة، ولهذا نطالبه بالترشح لفترة رئاسية مقبلة".

 

السيسي حزب الإصلاح والنهضة محمد علي صالة التحرير عزة مصطفى الرئيس السيسي

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