بمشاعر أبوية.. تامر حسني يدعم ابنته "تاليا" أثناء ممارستها كرة القدم

يحرص الفنان تامر حسني بمشاركة جمهوره تفاصيل حياته الفنية واليومية والعائلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، فشارك مقطع فيديو له سيطرت عليه مشاعر الأبوة لمساندته لأبنته تاليا لممارسة كرة القدم.

وشارك “تامر” الفيديو عبر فيس بوك وعلق عليه قائلا: “يوم كامل مع تاليه وصحباتها في النادي دي طلعالي في الكوره كمان”.



من جهة أخرى، أعلن الفنان تامر حسني أنه يقود مبادرة للتبرع بالدم إلى أهالي دولتي المغرب وليبيا، وأفصح عن ذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك.

وقال حسني: "مساء الخير عليكم، شبابنا وكل اهالينا في مصر طبعًا كلنا شوفنا اللي حصل في المغرب وليبيا واكيد كلنا في اشد حالات الحزن ونفسنا نعمل حاجه كلامي للّي قادر.. واللي مش قادر جزاه الله كل خير لو كثف الدعاء لاهالينا واخواتنا".

وتابع قائلًا: "مش هطول عليكم … يا جماعة عندنا في مصر جمعية الهلال الاحمر المصري بجد ناس ليهم الجنه ان شاء الله انا فخور بيهم اوي وبحبهم اوي من كل قلبي، دول ناس رحيمه وهبوا حياتهم لخدمة الانسانيه وكل يوم عندهم شباب جميل متطوع لخدمة الانسانيه".

واستكمل: "الحقيقه ان انا بمشيئة الله دايمًا معاهم في كل ازمه بتقابل مصر او اي شعب عربي بس اكيد انا مش كفايه.. اتمنى من كل مصري انه يهتم بالجمعية العظيمه الرحيمه دي ويحاول يقدم اي دعم ولو بسيط ليهم،و اتمنى ان اللي ميعرفهمش يحاول يعرفهم كويس عشان لو عرفهم وعرف دورهم وازاي بيخاطروا بحياتهم عشان سلامة وانقاذ البشر هيبصلهم بنظره عظيمه تانيه".

واختتم حسني حديثه عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلًا: "من قلبي كل المواساه لاهالينا في المغرب وليبيا ومن ارض مصر بنقولكم كل مصر معاكم وخالص تعازينا لاسر الضحايا من اهالينا وكل الدعاء لعودة وسلامة المفقودين منهم ربنا يصبركم ويحفظكم ويحفظ امتنا العربيه ".